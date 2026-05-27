FirenzeViola Da "Ore decisive per Longo…" al ritorno in viola: il fedelissimo di Grosso ritrova Firenze

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Certe storie fanno giri lunghissimi prima di ritrovarsi. E quella tra la Fiorentina e Raffaele Longo è pronta a riannodarsi più di vent’anni dopo, stavolta in panchina. Perché insieme a Fabio Grosso, sempre più vicino alla guida viola, potrebbe arrivare anche il suo storico vice: proprio Longo, indimenticato protagonista della stagione 2002-03 della Florentia Viola. Centrocampista napoletano classe 1977, cresciuto nel vivaio del Napoli e lanciato in Serie A con gli azzurri nel 1994-95, Longo approdò a Firenze nell’estate del 2002 dopo un grave infortunio al ginocchio che ne aveva frenato la carriera. In maglia Florentia Viola seppe però rilanciarsi, diventando uno dei punti fermi della squadra: 29 presenze e due reti, contro Poggibonsi e Aglianese, in una stagione rimasta nel cuore dei tifosi.

Dopo l’esperienza fiorentina passò alla Salernitana, prima di chiudere la carriera nel 2011 e iniziare quella da collaboratore tecnico. Il destino professionale con Grosso si incrocia nel 2023: prima la complicata parentesi al Lione, poi il biennio al Sassuolo, dove i due consolidano un rapporto solidissimo. Longo, però, a Firenze viene ricordato anche per un celebre tormentone di mercato diventato quasi leggenda tra i tifosi viola: quel “Ore decisive per Longo…” entrato nell’immaginario collettivo dopo una trattativa infinita e mai davvero decollata. Oggi, a distanza di anni, la sua storia con la Fiorentina sembra davvero pronta a ripartire.