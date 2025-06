RFV Pierguidi sul calcio storico: "Domani Rossi-Azzurri uno spettacolo. Ecco le nuove regole"

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze e del Calcio Storico, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare del calcio storico fiorentino che inizierà a breve: "E' un evento che come tutti gli anni viene aspettato in tutta la città. Domani ci sarà Rossi-Azzurri che è stata la finale dello scorso anno. Sono due squadre che aspettano questa partita da un anno, sarà uno spettacolo. Chi gioca sa benissimo che se vai in inferiorità numerica rischi di perdere. Sono state aggiunte delle nuove regole, abbiamo ribadito che non si può colpire dal collo in su sul portatore di palla. Abbiamo cambiato alcune cose su alfiere e capitano: se interferiscono nel gioco le loro squadre saranno penalizzate di una caccia. Fa parte anche questo del calcio storico. Ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!