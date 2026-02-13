I difensori con la miglior media di gol subiti in A: domina Ramon, Rugani 10°

Attraverso i suoi profili social, il portale di mercato Transfermarkt ha stilato la classifica dei difensori dell'attuale Serie A con il miglior rendimento in rapporto alle gare giocate e alla media-minuti per gol subito mentre erano in campo. In questa speciale graduatoria, domina al 1° posto il centrale del Como Ramon (prossimo avversario della Fiorentina in campionato, domani alle ore 15) mentre per ciò che riguarda i viola l'unico difensore presente è un nuovo arrivato che, ancora, non ha avuto modo di debuttare, ovvero Daniele Rugani (decimo).

Nello specifico, per ciò che riguarda Ramon, lo spagnolo ha giocato 20 gare e la media-minuti per gol incassato è di 142', mentre per l'ex Juventus (che di presenze in A ne ha 177) il dato si attesta a 92'. In questa classifica è presente anche il tedesco del Como Kempf, dodicesimo: per lui 51 presenze in campionato e una media di un gol incassato ogni 51'.