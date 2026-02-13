FirenzeViola Diffidati sul filo: ogni giallo può costare caro alla Fiorentina

Occhio al giallo domani al Sinigaglia: la Fiorentina, infatti, rischia di scendere in campo con ben quattro diffidati contemporaneamente – Dodo, Fagioli, Mandragora e Parisi – proprio contro un Como in piena corsa per la zona Champions che, dopo il successo in Coppa Italia di pochi giorni fa a Napoli, vuole confermare con i viola il suo magic moment. Ma quello che più conta sono i rischi che la squadra di Vanoli corre: una sola ammonizione per uno degli elementi in diffida significherebbe infatti saltare il delicatissimo scontro salvezza di lunedì 23 contro il Pisa, vero e proprio match dell'anno al Franchi e non solo per i connotati da derby che la sfida coi nerazzurri si porterà dietro. Ecco perché domani, sulle rive del lago, ogni contrasto rischia di trasformarsi in una vera e propria trappola. Ogni giocatore dovrà quindi dosare intensità e prudenza, come se ogni fallo fosse un bivio.

Vanoli alla guida: gestire uomini e pressione

Tutta la responsabilità passerà dunque a Paolo Vanoli, chiamato a guidare la Fiorentina tra aggressività e disciplina. Il tecnico - che ha già in mente la formazione, che grosso modo sarà simile a quella vista nelle ultime uscite (e dunque con tutti e quattro i giocatori diffidati contemporaneamente in campo) - dovrà parlare chiaro ai suoi uomini, spiegando quanto conti ogni intervento e come gestire la tensione senza perdere grinta e intensità. La partita di domani diventa, pertanto, non solo una vera prova di leadership ma anche un esame di tenuta psicologica del gruppo: Vanoli, sulla graticola già da tempo, dovrà da un lato proteggere le pedine fondamentali e preparare la squadra al confronto diretto con il Pisa, senza lasciare che la paura dei diffidati limiti il gioco e l’energia della squadra, dall'altro i giocatori che andranno in campo dovranno avere la lucidità di dosare contrasti ed entrate.