Como-Fiorentina, i convocati viola: Gudmundsson e Rugani restano a casa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Redazione FV

In questi minuti la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati viola per la partita contro il Como. Assenti, come facilmente prevedibile, sia Albert Gudmundsson che Daniele Rugani. Ecco l'elenco completo:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KEAN Moise Bioty

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOLOMON Manor