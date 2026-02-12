RFV Napolitano: "Ecco come il Como riesce a vivere al di sopra delle sue possibilità"

Il giornalista Salvatore Napolitano è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare delle differenze dal punto di vista economico tra il Como dei fratelli Hartono e la Fiorentina della famiglia Commisso:

"Mi ha colpito il Como per come è stato raccontato dai media, come una Cerentola invitata al ballo ma non è così. Il Como dei fratelli multimiliardari Hartono ha un prpogetto economico molto forte proprio grazie ai soldi che mettono i fratelli. Il primo anno di A ad esempio ha fatto un fatturato di 55 milioni e mezzo ed ha avuto un debito 150 milioni, il che significa che la società perde ma arrivano gli Hartono che ricapitalizzano. Insomma il Como vive al di sopra delle sue possibilità, avvicinandosi ai club che fatturano di più, ma questi soldi bisogna saperli investire. Le ricapitalizzazioni complessive sono state 335 milioni di sterline e dico sterline non a caso perché la capogruppo del Como ha sede a Londra, nata nel 2018 per altri scopi che dimostra che il calcio ormai è multimediale".

Ma anche la Fiorentina ha ricapitalizzato?

"Le ricapitalizzazione della Fiorentina, al di là dei soldi messi dalla Mediacom come main sponsor, sono state si 186,9 mln più i 150 mln di sponsorizzazione più il prezzo di acquisto di circa 150 mlm. Le ricapitalizzazioni sono state fatte per non indebitarsi con le banche quando è stato fatto il Viola Park. E' stato dunque un progetto immobiliare mentre gli Hartono hanno ricapitalizzato perun progetto sportivo di cui si vedono i frutti".

Il fair play finanziario interverrà?

"Nutro dei dubbi per la storia di questi anni. Parliamo di Italia prima. La Covisoc è stata sostituita da una nuova agenzia e il parametro che viene considerato è quello del costo del lavoro allargato che non deve superare lo 0,8 e il prossimo anno sarà di 0,7 e che è rappresentato dagli stipendi dei tesserati e l'ammortamento della quota calciatori è il nominatore e non può superare 0.8, nel caso del Como è stato di 2 ma non è stato sanzionato perché il Como mette tanti soldi nel sistema. Interessa insomma chi mette soldi nel sitema e non viene punito per ora, vedremo se cambierà qualcosa. Se poi una squadra sovverte le gerarchie precedenti può accadere qualcosa, come accaduto a PSG e CIty che non avevano un parametro finanziario. Ma poi come fai a punirle queste proprietà che mettono tanti soldi nel sistema calcio?"