FirenzeViola
Fiorentina, torna l’arancione: quarta maglia per la trasferta di Como
FirenzeViola.it
Domani a Como, in occasione della trasferta allo stadio Sinigaglia contro la formazione di Fabregas, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia arancione, la quarta divisa ufficiale del club. Si tratta di una scelta cromatica insolita, adottata in campionato soltanto una volta: il 14 dicembre scorso, quando i viola affrontarono in casa il Verona, perdendo 2-1 al Franchi. Anche lo scorso anno sulle rive del lago Lario la Fiorentina giocò con una maglia dal colore molto vivace, ovvero la divisa rossa: allora portò bene, visto che la formazione di Palladino si impose per 2-0.
Pubblicità
Primo Piano
A Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbidi Luca Calamai
Le più lette
1 A Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
2 La fiducia a Vanoli ha un senso. E’ lui che deve salvare la Fiorentina. Como non è persa in partenza: viola lottate
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com