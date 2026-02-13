FirenzeViola

Fiorentina, torna l’arancione: quarta maglia per la trasferta di Como

Fiorentina, torna l’arancione: quarta maglia per la trasferta di ComoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:15Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Domani a Como, in occasione della trasferta allo stadio Sinigaglia contro la formazione di Fabregas, la Fiorentina scenderà in campo con la maglia arancione, la quarta divisa ufficiale del club. Si tratta di una scelta cromatica insolita, adottata in campionato soltanto una volta: il 14 dicembre scorso, quando i viola affrontarono in casa il Verona, perdendo 2-1 al Franchi. Anche lo scorso anno sulle rive del lago Lario la Fiorentina giocò con una maglia dal colore molto vivace, ovvero la divisa rossa: allora portò bene, visto che la formazione di Palladino si impose per 2-0.