RFV Fiorentina Femminile, Bartalini si racconta: "Ho tre sogni, uno è esordire in maglia viola"

Nel consueto appuntamento del giovedì sera con "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile condotto da Claudia Marrone, la portiera Viola Bartalini si è raccontata attraverso aneddoti di campo e non solo. Questo un estratto con le sue parole: "Sono molto contenta di questo momento, il rinnovo fino al 2030 è un segnale di fiducia da parte della società. Sono ancora relativamente giovane e ho vent'anni e sono davvero soddisfatta per la fiducia che ripone la Fiorentina con me. Ho due sogni, il primo è esordire in maglia viola, il secondo è giocare in Nazionale. Ah, e poi anche vincere un trofeo.

Ho giocato con tante portiere importanti qui, a Rachele Baldi ruberei la forza, lei è stata il mio punto di riferimento per tutto; a Schroffenegger ruberei la rapidità. A Terni ho vissuto un momento difficile, sono arrivata a mettere in dubbio le mie qualità, è stata abbastanza tosta e non lo auguro a nessuno. Sono molto felice di essere tornata qui a Firenze e in un centro come il Viola Park, dobbiamo ringraziare la dirigenza per averci messo a disposizione questa struttura". La calciatrice fiorentina, classe 2005, ha parlato anche di temi extra-campo: "Studio Scienze Motorie all'università, voglio rimanere in questo ambito. E all'aperitivo preferisco il lampredotto".

