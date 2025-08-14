RFV Padovan: "Kean e Dzeko potrebbero pestarsi i piedi. Fagioli deve ripartire da zero"

Giancarlo Padovan, dirigente e giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio", esordendo così con le sue aspettative del campionato che è ormai alle porte: "Credo che il primo posto sarà occupato da Napoli o Inter; poi Roma e Milan, con la Juventus che starà fuori dalle prime 4. Credo che la Fiorentina al massimo potrà puntare all'Europa League, anche se le previsioni sono ovviamente ancora molto ballerine. I viola hanno fatto bene sul mercato ma comunque per ora sono impressioni superficiali. La Fiorentina ha un buon allenatore, una buona squadra in quanto è andata bene sul mercato, con l'usato sicuro come Dzeko. Il mio timore è che Kean e Dzeko si possano pestare i piedi".

Fagioli-Gud e Kean: sono loro i giocatori che dovranno fare la differenza?

"Gud sicuramente, anche perché ha fatto una stagione al di sotto delle sue qualità. La Fiorentina offre una bellissima opportunità a Fagioli che è un giocatore di classe e talento, dobbiamo cancellare il passato e anche la stagione scorsa in cui gli unici "alti" li ha avuti nella Fiorentina. Kean si propone di essere il capocannoniere, per la sua irriverenza di gioco, quasi allo "stato brado", e credo che possa coprire meglio l'arco d'attacco da solo anche se Dzeko è un ottimo riferimento per la squadra, in quanto sa pulire benissimo palloni non ben indirizzati e mette sempre a proprio agio i compagni

Progetto tattico con il tridente pesante può funzionare?

"Si, certo. Alla fine c'è già molto equilibrio con Gud che dovrà abbassarsi. Ci sono tanti giocatori che sanno farlo. L'importante sarà difendere con più uomini e riconquistare palla in fretta per ripartire con il contropiede corto, anche perché il pressing in avanti che è la caratteristica maggiore del calcio di oggi".

L'Atalanta invece dove la vede?

"Non ho fiducia nel tecnico dell'Atalanta, che a prescindere da tutto non meritava di andare in una squadra arrivata terza e che fa la Champions. I miei pregiudizi sono sull'allenatore. Poi invece è oggettivo che l'Atalanta si è indebolita: ha perso Retegui, Ruggeri e credo che comunque vada Lookman non giocherà nell'Atalanta. Dopo Verona Juric ha deluso e non gli dò troppo credito".

