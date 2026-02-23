RFV Orrico: "Fiorentina, test verità: se giochi come a Como, vinci. Fagioli? Non è da Nazionale"

Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre di Carrarese, Empoli ed Inter, è intervenuto oggi su Radio FirenzeViola durante la puntata odierna di Viola amore mio ed ha fatto le carte alla sfida di questo pomeriggio tra Fiorentina e Pisa: "Il Pisa gioca bene, anche con le grandi ha fatto sempre bella figura. La Fiorentina deve confermare questo ritrovato orgoglio: se gioca come nelle ultime due gare, vince di sicuro. I viola restano ancora un'incognita. Sul piano del gioco non dà ancora garanzie anche se ha giocato bene le ultime sfide: mi aspetto ancora delle conferme".

Intanto Fagioli è cresciuto…

"Sapete cosa trovo io che non va bene in Fagioli? La mancanza delle incursioni nella metà campo avversaria: è vero che ha fatto anche gol a Como, ma ha fatto poche incursioni nella porta avversaria. Vorrei vederlo inserirsi di più, a giocare da area ad area. Al momento è in corsa per diventare una stella… ma non è ancora da Nazionale, fin tanto che ci sono Locatelli, Barella e Tonali".