RFV Bacconi fa le carte a Fiorentina-Pisa: "Viola, ora si vede la qualità. Nerazzurri quasi in disarmo"

Il noto esperto di tattica (nonché allenatore) Adriano Bacconi è intervenuto oggi in diretta su Radio FirenzeViola ai microfoni di "Viola Amore Mio" per parlare del derby di questo pomeriggio tra la Fiorentina e il Pisa, città nella quale peraltro è nato. Ecco le sue valutazioni in merito: "Ho visto le gare giocate dal Pisa di Hiljemark da quanto è arrivato e dico che rispetto a Gilardino non è cambiato molto da un punto di vista tattico: il Pisa resta una squadra bassa, che aspetta gli avversari e prova a ripartire in contropiede. Anche gli acquisti che sono stati fatti non hanno aiutato a invertire la tendenza di questo gruppo. Non dico che è una squadra in disarmo ma chiaramente in difficoltà: lo spirito di squadra c'è… il problema è che manca tutto il resto tra i nerazzurri".

Però contro le big il Pisa ha sempre dato battaglia…

"Spesso è stato sfortunato, mi viene in mente il derby d'andata con la Fiorentina. Io penso che Gilardino avesse fatto un buon lavoro e non meritasse l'esonero. Ha dato il massimo sul piano della compattezza del gruppo e delle motivazioni. In Serie A però alla fine se non hai qualità non ce la puoi fare".

E della Fiorentina che idea si è fatto?

"Mi sembra stia ritrovando tutta la sua qualità. Adesso la squadra attacca meglio la profondità e sfrutta meglio le doti di Kean. I passaggi in profondità non sono più l'unica soluzione ma la Fiorentina sa sfruttare anche le doti da regista di Fagioli".