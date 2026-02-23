Calamai: "Oggi è un vantaggio giocare per ultimi: Fiorentina, adesso fai uno scatto"

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha presentato così Fiorentina-Pisa, gara in programma oggi alle ore 18.30: "Di solito ci si chiede se è un vantaggio o uno svantaggio giocare per ultimi, anche rispetto alle dirette concorrenti, in una giornata di campionato. Questa volta penso sia proprio un vantaggio, perché le sconfitte attese di Cremonese e Lecce mettono la Fiorentina nella condizione di poter riagganciare il treno salvezza.

Credo che questa classifica oggi vada messa davanti agli occhi dei giocatori nello spogliatoio, perché se di solito per i viola ci sono mille motivi per vincere il derby contro il Pisa, stavolta ce ne sono mille e uno".