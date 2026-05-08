RFV Orlando: "Rivoluzione in casa Fiorentina? Ecco chi terrei e perché"

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Massimo Orlando, ex centrocampista di Fiorentina e Milan e vincitore degli Europei U21 nel 1992, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di chi terrebbe per la prossima stagione: "Sono sicuro che quello che abbiamo visto quest'anno non è ripetibile, perché questa non è una rosa di giocatori scarsi, come dice la classifica. Secondo me questa rosa non è tanto al di sotto della Fiorentina. Questa è stata un annata tanto particolare. che non giustifica tutti i giocatori. Ripartirei da Fagioli, Ndour, Parisi sicuramente. Però dove lo metti Parisi? Terzino o esterno. Anche De Gea ha questo problema dell'ingaggio che non è da poco, poi si deve vedere se vogliono dare più spazio a Martinelli. Io mi concentrerei più su i giocatori che mancano alla Fiorentina. È stata costruita male la squadra con troppi giocatori a centrocampo con le stesse caratteristiche e con pochi esterni. La Fiorentina non ha mai qualcuno con un cambio di passo, che nel calcio di oggi è fondamentale. Credo che l'idea di Paratici sia quella di dare maggiore qualità alla squadra con degli esterni di qualità. Io spero che possa arrivare un allenatore come Sarri, perché è bravo e ha esperienza. ha le idee chiare e può imporre il suo essere, la sua esperienza nei calciatori che si possono prendere. Poi io accanto a Fagioli metterei un calciatore fisico e di interdizione. Dodo se rimane con la testa giusta io lo tengo, perché terzini con quella velocità non ne trovi tanto. È stato comunque uno dei migliori anche se non ha fatto una stagione come quella dello scorso anno. Un direttore sportivo come Paratici può trovare con le sue conoscenze altri terzini".

Tu metteresti Kean tra i calciatori da riconfermare?

"Credo che sia un calciatore fantastico. Il problema è capire se ha la testa per rimanere qua. Quest'anno ha fatto ciò che voleva ed è stato sempre coperto dalla società con scuse forse inventate".

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