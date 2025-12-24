RFV Orlando fiducioso: "Il ritiro ha fatto bene, ora una Fiorentina battagliera a Parma"

Opinionista di Radio FirenzeViola nonché ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando ha parlato così della squadra di Vanoli in diretta sulle nostre frequenze, durante "Viola Amore Mio": "Se la Fiorentina è davvero guarita lo vedremo sabato. Con l'Udinese la partita è stata agevolata dall'espulsione di Okoye, ma comunque il cambio modulo ha garantito più fiducia alla squadra. Basta guardare Gudmundsson, è sembrato di rivedere la squadra di Palladino. Ho visto anche tutti esultare insieme, sembra che i giorni di ritiro abbiano fatto bene. Adesso vogliamo vedere una nuova Fiorentina battagliera, perché se vai a Parma con l'atteggiamento da fenomeno perdi".