Radio FirenzeViola in onda anche per Santo Stefano: si parte con la diretta alle 16:00

Oggi alle 11:29
di Redazione FV

Dopo esserci presi una pausa per Natale, Radio FirenzeViola è pronta a tornare in onda anche per Santo Stefano, giorno di vigilia della diciassettesima di campionato che si aprirà con la Fiorentina di scena al Tardini di Parma. Ad aprire la diretta, a partire dalle ore 16:00, saranno Luca Calamai e Chiara Andrea Bevilacqua che vi terranno compagnia fino alle 18:00. 

Poi sarà il turno di Pietro Lazzerini, in diretta fino alle 21:00. Dalle, 21:00, infine, sarà la volta di 'Extra Viola'. Vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro sito, sulla nostra app, in DAB e sul canale 92 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia!