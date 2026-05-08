RFV Onofri su De Rossi: "I tifosi qua lo amano. Firenze? Le pressioni non sono un problema"

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Claudio Onofri, ex difensore e allenatore del Genoa, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di De Rossi e del suo operato fino ad adesso al Genoa: "La salvezza acquisita del Genoa può portare i ragazzi di De Rossi ad esprimersi in modo più libero, anche se essere costretti a farsi vedere in campo in un modo che non dava spettacolo. Da quando è arrivato De Rossi ha dato nuova vita al Genoa. Quando è arrivato c'era un atmosfera triste. Ha visto, grazie al breve operato di Criscito e Murgita, la via da seguire. Ha cambiato modulo e di questo ne ha beneficiato Colombo, stando vicino a Vitinha ed Ekhator. In questo nuovo modulo Martin e Norton-Cuffy hanno visto modificare il loro ruolo con meno consegne dal punto di vista difensivo".

Colombo dopo un inizio di stagione non indimenticabile ha ritrovato la condizione con il nuovo modulo. Vede il cambio modulo come motivo principale dell'ottima seconda parte di stagione fatta dagli attaccanti?

"Sì. Lo stesso Colombo, che ho sempre ritenuto in crescita per diventare titolare in una squadra di Serie A. Con Vieira era solo in attacco e non riusciva a fare salire la squadra, ma se gli metti vicino un Vitinha o un Ekhator aumentano le occasioni. Prima invece erano veramente poche le chance di segnare".

Quale è il sentimento di Genoa per De Rossi?

"È un allenatore che ha ottime capacità di sopportazione della pressione in una piazza importante come Genova o come Firenze. Questa è una qualità essenziale per un allenatore. I tifosi sentono che De Rossi è uno di loro, anche se non è di Genova ed è arrivato da poco. Genova è una piazza particolare, così come Firenze. Queste piazze non appartengono all'élite, come lo sono Milan o Inter, ma sono squadre in cui ti senti di dare sempre il 100%. Credo che lui in questo momento deve rimanere in un posto dove non ci sono troppe pretese. Per lui è qualcosa di proficuo rimanere in una piazza come Genova dove i tifosi gli vogliono bene".

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