RFV Oliveira: "La Juve è battibile. Ecco cosa deve dimostrare la Viola"

Così l'ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio", sulla gara di domenica contro la Juventus: "È sempre una partita particolare, soprattutto per i tifosi. Ricordo che in quel periodo, quando la Fiorentina attraversava una fase non particolarmente brillante in campionato, la prima richiesta dei tifosi era proprio quella di non perdere contro la Juventus, anzi, di vincere. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e l'abbiamo affrontata con grande rispetto. Alla fine siamo riusciti a conquistare quella vittoria per 3-0 e, dopo quel risultato, i tifosi non sono più venuti a "romperci le scatole"! Credo che anche questa volta sarà così: la Fiorentina arriva dalla vittoria contro il Sassuolo e quella contro la Juventus è una partita davvero speciale".

Secondo lei la Juventus è battibile?

"Assolutamente sì, tutte le squadre sono battibili. Dipende da come la Fiorentina affronterà questa partita. Nel primo tempo contro il Sassuolo ho visto una squadra poco aggressiva, ancora alla ricerca della propria identità. Nella ripresa, invece, mi è piaciuta di più, e non soltanto per i quattro gol segnati: ho visto un gioco migliore. È questo che la Fiorentina deve dimostrare, soprattutto sapendo che affronterà una squadra sulla carta più forte, come dice anche la classifica. Ma nel calcio sappiamo bene che tutto può succedere: affrontandola con grande determinazione, la Fiorentina potrà avere le sue possibilità".

Cosa significa segnare un gol alla Juventus?

"È un'emozione bellissima, fantastica. Soprattutto perché i tifosi aspettano tantissimo questa partita. Vincere contro la Juventus significa regalare loro una grande soddisfazione: quando le cose vanno male, una vittoria contro i bianconeri può riportare il sorriso e farli stare tranquilli. Segnare contro una squadra che i tifosi viola non possono vedere e andare sotto la curva a festeggiare è qualcosa che carica ancora di più tutto l'ambiente".

Qual è stata la vittoria più bella contro la Juve? Quella per 3-0 con il suo gol?

"Quella è stata fantastica, ma ricordo soprattutto anche un'altra vittoria, arrivata grazie a un gol davvero incredibile. È stata una partita molto sofferta, ma alla fine siamo riusciti a conquistare quei tre punti con grande orgoglio".

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