La Fiesole prepara la coreografia top secret: potrebbe richiamare l'alluvione

Il Franchi si avvicina al tutto esaurito per la sfida contro la Juventus. Secondo quanto riporta La Nazione, a ieri erano stati venduti 22.000 biglietti, con la capienza attuale fissata a 23.132 spettatori. Curve e parterre sono già esauriti, mentre restano gli ultimi tagliandi in alcuni settori centrali della tribuna coperta. Intanto la Curva Fiesole sta preparando una nuova coreografia per l'ingresso delle squadre, con l'obiettivo di rendere speciale una partita particolarmente sentita dalla tifoseria viola.

L'iniziativa sarà finanziata attraverso il ricavato della vendita delle bandiere celebrative dei cento anni della Fiorentina, ancora acquistabili all'interno della curva. Gli organizzatori hanno inoltre invitato i tifosi della Ferrovia a presentarsi allo stadio con largo anticipo per permettere di allestire lo spettacolo. Il soggetto della coreografia resta ancora top secret, ma potrebbe richiamare la storia di Firenze; non è escluso anche un riferimento ai sessant'anni dall'alluvione del 1966.