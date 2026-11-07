FirenzeViola Fiorentina-Juventus tre anni dopo l'alluvione di Campi. Quando anche i tifosi scesero in campo

Pochi giorni fa si ricordavano i 60 anni dal tragico alluvione del '66. Tre anni fa, sempre alle porte di Fiorentina-Juventus, un altro dramma colpì la Toscana

In questi giorni Firenze (e più in generale tutta la Toscana, perché la tragedia riguardò l'intera regione) ha celebrato i 60 anni dall'alluvione del 1966, una vera e propria catastrofe che mise in ginocchio tutta la città. Quel 4 novembre rimarrà una data impressa nella storia del capoluogo toscano e il suo ricordo, com'è giusto che sia, è destinato a non scomparire. All'epoca furono gli Angeli del fango, così ribattezzati da un collega, a salvare gli archivi storici di Firenze e a rimettere in piedi strade, edifici e zone distrutte dalla pioggia e dall'Arno. Un evento di portata gigantesca che si è quasi ripetuto, fortunatamente con dimensioni minori, tre anni fa in varie zone della Toscana, colpendo con violenza soprattutto Campi Bisenzio e i Comuni limitrofi. Il tutto, alle porte di Fiorentina-Juventus.

Anche i tifosi scesero in campo

I giorni antecedenti furono segnati da una marcia d'avvicinamento molto diversa dal solito. Quella che è storicamente etichettata come "la" partita non occupava le discussioni di tutti i giorni, perché gli argomenti di cui preoccuparsi erano ben altri. Diverse zone limitrofe a Firenze furono messe a dura prova e tra i tanti volenterosi che si misero a disposizione per far rialzare la testa alle cittadine coinvolte, ci fu anche un nutrito gruppo di tifosi della Fiorentina. Tanti ragazzi della Curva Fiesole arrivarono nelle zone colpite dalla disgrazia e, armati di buona volontà, contribuirono in maniera concreta al ripristino della situazione. Anche a poche ore dalla sfida che Firenze attende tutto l'anno, con la stessa società viola che si mosse nelle vesti del compianto dg Barone, a donare delle idropulitrici per asciugare le strade.

Ricordi destinati a durare

Una vigilia di gara particolare e segnata, inevitabilmente, dalle polemiche di chi chiedeva a gran voce il rinvio del match. Allagamenti, fango, dispersi e purtroppo anche alcune vittime, il bilancio di quella prima settimana di novembre fu tragico. Ma non bastò per rinviare Fiorentina-Juventus, giocatasi regolarmente domenica 5 novembre 2023. Oggi, a distanza di tre anni, siamo alle porte di un altro Fiorentina-Juventus preceduto dai ricordi per un'alluvione, certamente di caratura più drammatica ma per fortuna lontano nel tempo. Questa volta, almeno, non si parla di fattacci attuali, ma ricordare quel periodo è doveroso nei confronti di chi purtroppo ne subì le conseguenze e di chi si è meritato un plauso per essersi messo a disposizione.