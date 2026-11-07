Protetto da Vanoli e di nuovo in Nazionale, La Nazione: "Fagioli, ora tocca a te"

Nicolò Fagioli è chiamato a ritrovare continuità dopo alcune prestazioni sottotono. Come rimarca La Nazione, le ultime due gare hanno sollevato interrogativi sul rendimento del centrocampista: contro l'Atalanta Vanoli lo ha sostituito all'intervallo, mentre a Reggio Emilia contro il Sassuolo una sua palla persa ha favorito l'azione del vantaggio neroverde. Il numero 44 viola sta attraversando un momento complicato soprattutto nelle partite più fisiche, dove è chiamato a migliorare il contributo in fase di non possesso e l'interdizione.

A rendere il quadro ancora più delicato ci sono le recenti vicende extracalcistiche legate a un presunto ricatto da 40mila euro, nel quale Fagioli risulta parte lesa. Vanoli ha fatto da scudo al giocatore, ribadendo la fiducia nelle sue qualità mentali e atletiche. Dopo aver indossato la maglia numero 10 della Nazionale nella sfida contro la Francia, il centrocampista deve ora dimostrare di saper trasformare il proprio talento in continuità anche con la Fiorentina. La Juventus arriva in un momento significativo: un'occasione per lasciarsi alle spalle gli errori recenti e ritrovare un ruolo da protagonista.