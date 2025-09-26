RFV Chiarugi: "Gudmundsson può accendere il gioco viola. Parole di Palladino fuori luogo"

Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore mio". Ecco le sue dichiarazioni: "Diciamo che ci manca quel giocatore di fantasia che possa dare una svolta in questo momento ma credo che Gudmundsson ci abbia già fatto vedere le sue capacità solo che in questo momento non le abbiamo viste se non a sprazzi. In questa squadra c'è bisogno che l'islandese dia la scintilla al gioco, ce lo auguriamo e speriamo che la sua condizione sia ottimale".

Kean si sbloccherà giocando con Gudmundsson?: "E' chiaro che ci aspettiamo delle risposte, ma non è l'unico giocatore. E' il giocatore più rappresentativo che insieme a De Gea l'anno scorso ha trascinato la squadra. Tutti quanti devono essere in grado di tirare su la squadra e in questo momento abbiamo difficoltà a trovare una quadra. Io credo che bisogna avere un po' di pazienza e pensare alla prestazione in campo non alla classifica. Spero che in questo derby fondamentale per tutte e due le squadre, ci sia quella concretezza che fino ad ora è mancata, perché per adesso non c'è quella carica giusta per fare dei risultati".

Ha trovato fuori luogo l'intervista di Palladino?:" Un allenatore che deve fare una carriera non può ferire il momento non bello della Fiorentina perché lui l'anno scorso con quattro squadre non attrezzate come la Fiorentina, ha fatto quattro pareggi e una persona che va a parlare così ha sbagliato, doveva dire semplicemente che era un momento difficile".





