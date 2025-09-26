Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso in onda c'è "Viola Amore Mio"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, giovedì 25 settembre 2025. Ora in onda dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luigi Laserpe, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Sauro Fattori e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che inizi "Ganzamente in Viola" e continui la diretta fino alle ore 20:00. Infine prima, 45 minuti di "Brivido Viola" la trasmissione a cura del Brivido Sportivo e poi anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

