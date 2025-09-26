Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Per ripartire serve il vero Kean: torni ad essere decisivo"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato di Moise Kean e del suo inizio stagione: "Abbiamo voglia di capire se il peggio è alle spalle. Per ripartire la Fiorentina ha bisogno di quel campione che nella passata stagione ha fatto la differenza e ci ha fatto sentire grandi anche quando non pensavamo di esserlo. Mi riferisco a Kean.

Non mi torna una cosa: non che non abbia segnato, quello che sorprende è il fatto che Kean non abbia ancora mai tirato in porta. Spero che la Fiorentina ritrovi il vecchio Kean, quello che aveva spazi e trovava la porta con facilità".