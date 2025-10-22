RFV Nela: "Fiorentina come la Roma dello scorso anno, basta una gara per far scattare qualcosa nei giocatori"

L'ex calciatore della Roma ed opinionista Rai Sebino Nela è intervenuto a "Colpi d'ala" su Radio FirenzeViola per parlare dell'attualità viola: "Non conosco tutto il mondo viola e mi limito a vedere le partite e leggere ciò che succede. La Fiorentina mi sembra come il Toro, ma nessuno si stanca? Organizzate uno sciopero, fate qualcosa, non se ne può più. Sono quelle maglie che chi non ha mai indossato ha sognato di indossare almeno una volta. Io ci sono andato molto vicino. Per me comunque la Fiorentina è una bellissima squadra e non è giusto dare addosso sempre agli allenatori e basta, anche i giocatori devono prendersi le responsabilità altrimenti è una mancanza di personalità".

Come funziona lo spogliatoio in questi casi? "In questi momenti non devono parlare tutti nello spogliatoio ma in pochi che decidono loro o l'allenatore e prendere in mano la situazione. Non è detto che accada come alla Roma lo scorso anno, che scatti cioè qualcosa nei giocatori e non è solo l'arrivo di Ranieri a mio avviso. Basta una vittoria e da lì cambia la stagione. La Fiorentina ha qualità, la piazza la conosciamo non può andare male".