RFV Nappi: "Perché giocare a lanci lunghi contro la Roma? Ecco cosa andava fatto"

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Marco Nappi, ex giocatore viola e allenatore è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per commentare la delusione riguardante la sconfitta pesante subita nella giornata di ieri all'Olimpico contro la Roma: "Ieri è stata una partita brutta per l'atteggiamento messo in campo dalla Fiorentina. L'unica nota positiva è l'esordio di Braschi. L'ho seguito anche in primavera e dico che può avere tante possibilità e doti per poter fare una buona carriera. La Roma, poi è una grande squadra, gioca bene, vanno a duemila all'ora, però vedere una Fiorentina che non sapeva neanche come affrontare la partita è stato brutto. La Roma marcava ad uomo e i viola non riuscivano mai ad iniziare il gioco da dietro. De Gea parecchie volte buttava su il pallone ma davanti non c'erano gocatori che potessero tenere la palla. Gudmundsson non è un centravanti".

La Fiorentina, quando incontra le big, non riesce a costruire gioco.

"Non essendoci nè Kean nè Piccoli perchè la Fiorentina lanciava lungo? La palla la prendeva sempre la Roma perchè Gud non ha le caratteristiche adatte per fare questo tipo di gioco. Alcune volte anche Fagioli si è arrabbiato con De Gea perchè buttava il pallone. Penso che i movimenti per riuscire a smarcarsi debbano essere personali dei giocatori. Anche se di fronte hai una squadra che ti marca a uomo come la Roma, i giocatori viola dovevano esser bravi a prendere palla e giocarla velocemente. Se la Fiorentina fosse riuscita a farlo avrebbe messo in difficoltà la Roma. Perchè i giallorossi vanno in difficoltà se si riesce a saltare il loro primo uomo. In questo modo la marcatura a uomo degli altri calciatori va a scemare. Tolto il palo di Braschi, la Fiorentina non ha fatto nulla. Ora che sono usciti dal momento drammatico, pare che si siano rilassati. Salvo soltanto Solomon, mi piace, secondo me è sprecato lì in mezzo".

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