RFV Mpasinkatu: "La Fiorentina è impaurita. L'unica medicina è la vittoria"

Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole: "La società deve intervenire, ci deve essere un confronto tra squadra e società. L'allenatore sta sbagliando, ma sono i giocatori ad andare in campo, devono guardarsi allo specchio e capire migliori di così. Contro il Bologna la squadra ha dimostrato di essere capace di reagire, ma adesso serve una vittoria che può essere l'unica medicina in questo momento".

I titolari sono gli stessi dell'anno scorso, cosa si può fare? Si esonera Pioli?

"Io non sono per l'esonero facile. Io credo che i giocatori prima di tutti devono dare qualcosa in più, adesso sono figli di un momento, che porta Dodo a sbagliare un gol facile. Sono per cambiare l'allenatore nello slot della sosta. Ora la Fiorentina deve fare queste partite con Pioli e poi in base a come è andato si deciderà. La squadra adesso è figlia dei risultati, perché Pioli può preparare tutto nella partita, ma se dopo pochi minuti subisci gol, non è facile reagire considerando il momento. La Fiorentina in questo momento è una squadra impaurita, questa paura è figlia anche delle numerose rimonte subite"

