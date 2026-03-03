11 gol di testa subiti e 13 da palla ferma: la Fiorentina è la peggiore in Serie A

"Errare è umano, ma perseverare è diabolico". Così scrive il Corriere Fiorentino analizzando la prestazione della Fiorentina a Udine e soprattutto le scelte di Vanoli che ha deciso di inserire Rugani a sorpresa tornando alla difesa a tre. Come riporta il quotidiano, con quella presa da Kabasele sono 11 le reti subite di testa in Serie A, staccando il Verona fermo a 10 come peggior squadra del campionato. La squadra gigliata è contestualmente salita a 13 gol subiti da palla inattiva (rigori compresi) confermando le proprie lacune estese a tutto il collettivo, tanto nelle marcature quanto nella comunicazione tra giocatori a gioco fermo.

Poi c'è il ritorno alla difesa a tre, provata l'ultima volta nella disastrosa sconfitta contro l'Hellas Verona in casa a metà dicembre. Una scleta che non ha pagato e ha esposto Rugani alla forza fisica di Davis. I numeri parlano chiaro: la Fiorentina in campionato con la difesa a 3 ha raccolto 6 pari e 9 sconfitte (0,4 punti a partita) con la linea arretrata a 4 cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte (1,5 punti a partita)