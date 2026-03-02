RFV Calamai: "Schierare questo Rugani è da esonero. Oggi devono metterci la faccia"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio FifrenzeViola nel post partita della sfida tra Udinese e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Il gruppo è immaturo e stasera lo si è visto. Mi auguro che Kean non si sia fatto male. Gudmundsson non doveva giocare. È stata talmente tanto brutta questa Fiorentina che mi viene da pensare che sia stata un passaggio a vuoto.

Certo è che la sconfitta di oggi rafforza ancora di più in negativo la partita contro lo Jagiellonia. Mettere Rugani in queste condizioni in campo è da esonero per Vanoli. Ora mi aspetto che Paratici ci spieghi cosa è successo. Dov'è la squadra che oggi dopo la Conference doveva mangiare il campo? Cosa pensa la famiglia Commisso di questa prestazione, è orgogliosa? Anche loro devono parlare. Oggi chi ha responsabilità ci deve mettere la faccia