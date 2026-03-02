Il Caffè Nero Bollente: "Tutto nelle mani della Fiorentina. Ma quale vedremo?"

Il Caffè Nero Bollente: "Tutto nelle mani della Fiorentina. Ma quale vedremo?"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:26Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è proiettato così sul match che attende stasera la Fiorentina, sul campo dell'Udinese: "Il dato importante per la Fiorentina è che nel fine setitmana hanno perso Cremonese, Lecce e Genoa, solo il Torino ha vinto. Ora è tutto nelle mani della Fiorentina, la squadra ha l'occasione di dare un'accelerata clamorosa, ma quale Fiorentina vedremo in campo?

Questo è il grande interrogativo di oggi, la Fiorentina di quest'anno è come l'uovo di Pasqua, non sai mai cosa trovi dentro. Sarà la Fiorentina bella di Como o quella che si è fatta travolgere dallo Jagiellonia in casa? Mi auguro la prima, perché tireremmo qualche sospiro di sollievo e faremmo qualche calcolo divertente". Qua sotto il video:

