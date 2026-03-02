Il Caffè Nero Bollente: "Tutto nelle mani della Fiorentina. Ma quale vedremo?"

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è proiettato così sul match che attende stasera la Fiorentina, sul campo dell'Udinese: "Il dato importante per la Fiorentina è che nel fine setitmana hanno perso Cremonese, Lecce e Genoa, solo il Torino ha vinto. Ora è tutto nelle mani della Fiorentina, la squadra ha l'occasione di dare un'accelerata clamorosa, ma quale Fiorentina vedremo in campo?

Questo è il grande interrogativo di oggi, la Fiorentina di quest'anno è come l'uovo di Pasqua, non sai mai cosa trovi dentro. Sarà la Fiorentina bella di Como o quella che si è fatta travolgere dallo Jagiellonia in casa? Mi auguro la prima, perché tireremmo qualche sospiro di sollievo e faremmo qualche calcolo divertente".