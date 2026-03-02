Verso Udinese-Fiorentina in diretta fino al post gara: ora c'è "Garrisca al Vento"

vedi letture

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola in vista della sfida tra Udinese e Fiorentina, in programma alle ore 20.45. Dalle 17 alle 19 appuntamento con "Garrisca al Vento" condotto da Giacomo Galassi e con ospite in studio l'ex viola e allenatore Sauro Fattori.

Dalle 19 alle 20 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti in conduzione. Infine, dalle 20, al via "Se fosse sempre domenica", la trasmissione dedicata alla partita condotta da Lorenzo Di Benedetto e da Chiara Andrea Bevilacqua che seguirà non solo tutto il pre-partita ma anche la gara con i collegamenti in radio cronaca di Andrea Giannattasio direttamente dallo stadio e tutto il post gara con i commenti dei nostri opinionisti, le pagelle del direttore Tommaso Loreto e le voci dei protagonisti da Udine.