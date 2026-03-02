RFV Fattori: "Un pareggio andrebbe bene a Udine ma non firmerei. Gosens lo vedo male"

Nel lunedì di Radio FirenzeViola, l'ex attaccante Sauro Fattori ha commentato così Udinese-Fiorentina, gara in programma stasera alle ore 20.45: "Per stasera ho tante incognite. Però per una volta si può respirare, perché la Fiorentina parte con gli stessi punti delle dirette concorrenti ma con una partita ancora da giocare. L'Udinese è una buona squadra e le tre sconfitte consecutive non raccontano bene il valore dei bianconeri, ma io voglio essere fiducioso. Anche un punto sarebbe importante, ma non firmo nulla. Poi ci sarà la partita col Parma, una squadra che fa poco, difende bene e poi riesce a trovare sempre un gol. Oggi però finalmente si può vedere la luce in fondo al tunnel".

Su Robin Gosens invece, calciatore in difficoltà in questo momento, ha detto: "Sarebbe stata la partita ideale per lui. Se fosse in forma lo metterei titolare a sinistra con Parisi alto a destra e Harrison alto a sinistra, il problema è che lo vedo proprio male Gosens, mi sembra scollegato. Quindi penso che giocherà Gudmundsson davanti, ormai questa croce non ce la leviamo".