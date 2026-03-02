RFV Buso: "Devo tanto a Marchesi. Fiorentina, che giovedì serva da lezione"

Renato Buso, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per ricordare Rino Marchesi, ex giocatore gigliato e allenatore scomparso nella giornata di ieri all'età di 88 anni: "Il mio esordio fu bellissimo: titolare a 16 anni, per Fiorentina-Juventus. Per me, oltre che essere un grande allenatore, Marchesi era un signore, una persona straordinaria dal punto di vista umano, elegante, intelligente. Per me è un ricordo stupendo, lo ringrazio per avermi fatto esordire quel giorno, ma anche per essermi stato accanto nei momenti difficili. Un allenatore che per me vuol dire molto".

Cosa si aspetta dalla sfida di stasera tra Udinese e Fiorentina.

"Non ho paura dell'Udinese ma della Fiorentina, di cosa possa fare e di come possa interpretare la partita. Troveremo la Fiorentina di Como e di Bologna, o quella contro lo Jagiellonia, Lecce e Verona? I giocatori si sono accorti che quando entrano in campo in modo sbagliato rischiano le figuracce. Spero la lezione di giovedì sia servita e che si veda una Fiorentina più intraprendente, con la capacità di far male all'Udinese perché ne ha tutte la possibilità. Dipende tutto dalla Viola".

