Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola: segui la giornata con noi

vedi letture

Riprendono stamani alle 7 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Alessandro Di Nardo. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10 alle 12 spazio poi a “Chi si compra?” con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri mentre dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta dei "Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19 arriva "CalcioPiù On Air" per poi finire alle 21 con "Extra Viola", in diretta anche su RTV38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!