"Il principale responsabile della debacle è Vanoli". L'analisi di Repubblica

Principale responsabile di una debacle pesante per i risvolti mentali e tattici secondo l'edizione fiorentina de La Repubblica è Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina. Invece di continuare nel solco della continuità tattica, con la difesa a quattro che aveva portato a un cambio di marcia a livello di punti e risultati, il tecnico ha riproposto quella difesa a tre rigettata dal gruppo fin da inizio anno con Pioli, scegliendo nel momento più delicato e inappropriato della stagione di inserire Rugani dal primo minuto, ultimo arrivato e a secco di minuti in partite ufficiali da dicembre.

Risultato squadra bassa, impaurita, fin dall’inizio preda dell’Udinese e con Rugani protagonista in negativo nei tre gol dei friulani, per letture frutto della ruggine di tanta inattività. Nel grigiore generale male un po’ tutti, con Kean uscito per un fastidio alla caviglia, Gudmundsson impalpabile, Fagioli imbrigliato e Pongracic sostituito per disperazione all’intervallo.