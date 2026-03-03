"L'incredibile e folle mossa tattica di Vanoli". L'attacco de La Nazione

vedi letture

La Fiorentina fallisce ancora e butta via la serata contro l'Udinese che doveva e poteva essere quella della grande spinta nella direzione della salvezza. Come scrive oggi La Nazione, i viola offrono una prestazione terribile, segnata da una (incredibile e folle) mossa tattica di Vanoli, che rilancia addirittura la difesa a tre, poi rinnegata quando la squadra ha iniziato ad affogare in una inconsistenza di gioco e di idee che combacia (drammaticamente) con quanto era accaduto nella notte di Conference. La stagione rimane un’odissea e la corsa per evitare la B una salita pericolosissima.

La novità della sereta è Rugani titolare e come conseguenza un riassetto tattico della linea difensiva costretta ad essere cambiata all'intervallo con l'inserimento di Comuzzo e Ndour per provare ad evitare il peggio. Ma ciò non succede e alla fine la Fiorentina è capitombolata 3-0 a Udine.