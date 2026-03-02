RFV Lucchesi: "Udinese? Insidiosa ma Fiorentina, batti il ferro finchè è caldo"

Il dirigente Fabrizio Lucchesi ha parlato a "Palla al centro", su Radio FirenzeViola, a proposito di Daniele Rugani, ultimo acquisto, in ordine temporale, della Fiorentina nel corso del mercato invernale: "Le qualità le ha, se recupera bene penso potrà essere un valore aggiunto. Vanoli cercherà di averlo al meglio e poi lo inserirà gradualmente, anche perché ora la quadra sembra stia stata trovata".

Su Comuzzo stanno da tempo venendo molti dubbi, viste anche le tante offerte superiori ai 30 milioni per lui ricevute.

"Comuzzo è un asset, un patrimonio dell'azienda e come tale va gestito. E' tutto un problema di prezzo, che viene fatto da chi vende. Chi compra fa una richiesta. E' il mercato a fare il valore tranne alcune eccezioni. Io quindi non mi pongo il problema del giocatori da non vendere, ma quello delle valorizzazioni. Oggi il problema non è tanto fissare un tetto oltre il quale il giocatore si vende o non si vende. E' tutto funzionale al valore del giocatore e soprattutto al valore che ti dà il mercato e a quanti soldi ci vogliono, ovvero se sei in grado di poterli spendere o di ritrovare un giocatore con certe caratteristiche. Dalla sintesi di queste variabili io valuto l'operazione. Io comunque sono dell'idea che in campo ci vanno i giocatori, non i soldi. Quindi ci vuole anche l'abilità di capire che giocatore prendere in sostituzione. Da questa analisi nasce l'affare".

L'Udinese è un test importante?

"Credo di sì, sarà una sfida fastidiosa e insidiosa. L'Udinese sta bene, forse sono andati un pochino oltre le aspettative, lasciandosi alle spalle la zona rossa ma infilando anche diversi risultati utili; poi esprimono anche un bel calcio. Quindi è una partita fastidiosa, ma di contro serve anche alla Fiorentina per dare continuità a questo percorso un po' di ripresa. D'altronde il ferro va battuto finché è caldo, pertanto sì, è una partita che può avere un significato".

