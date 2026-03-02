RFV Roccati: "A Doha ora situazione più calma ma fino a questa mattina sulle nostre teste passavano missili"

Marco Roccati, ex portiere viola, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare la situazione in Medio Oriente. Il classe 1975 si trova infatti in questo momento bloccato a Doha, essendo un membro dello staff di Roberto Mancini all'Al-Sadd: " Io sono tranquillo perché ci dicono che siamo abbastanza sicuri e che non ci succederà niente. Rispetto a due giorni fa la situazione si è calmata. Fino a questa mattina, sopra alle nostre teste passavano i missili che esplodevano in cielo. Non era piacevole. Non sono così lontani. Fino a questa mattina ogni tanto si sentivano questi boati enormi. Qui, essendo in periodo di Ramadan, non si vede tanta gente in giro perché di giorno le persone dormono. Credo sia più per quello che per la preoccupazione della guerra. Loro dicono che sono abituati e che è tutto normale, quindi stiamo alle loro comunicazioni. L'unica preoccupazione è quando ci sarà l'apertura dell'aereoporto, che darà la possibilità a chi vorrà di rientrare. Per ora bisognerà stare a Doha, ci hanno consigliato di stare a casa anche se oggi avremo l'allenamento. Lo faremo se verranno i ragazzi. La società comunque ci ha chiesto di andare. E' una situazione simile al Covid, dove non si capisce cosa può succedere. Il campionato comunque non è sospero, la Champions sì. Sabato, invece siamo stati avvertiti con un allarme sul telefono, prima uno arabo, poi uno in inglese. Poi abbiamo iniziato a sentire boati enormi e tremava anche un po' la terra".

Che effetto le sta facendo la Fiorentina al terzultimo posto?

"Io credo che la Fiorentina abbia vissuto po' un incubo dettato da tante situazioni negative che si sono incrociate. Sono venuti a mancare in poco tempo un direttore e un presidente, figure di spessore, che avevano determinato nei 7 anni in cui sono stati a capo della Fiorentina. Commisso ha fatto cose incredibili, nonostante il Covid, nonostante tutte le problematiche che hanno dovuto affrontare. E' stato costruito un centro sportivo invidiatissimo, hanno portato alla Fiorentina ad altissimo livello e queste due figure di Barone e di Commisso, che sono venute a mancare in poco tempo, hanno sicuramente rotto degli equilibri. La squadra è buona, non dovrebbe essere lì in fondo e adesso credo che il periodo più buio sia stato superato. Ora ci vorrà anche un po' di fortuna, è indispensabile. La partita di stasera potrebbe far arrivare una ventata di ossigeno".