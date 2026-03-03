"Incubo viola, così non ti salvi". Il commento del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport - Stadio apre oggi in prima pagina con il titolo: "Incubo Fiorentina, così non ti salvi". E dentro aggiunge: "Al peggio non c'è mai fine". Perché la sconfitta dei viola a Udine è brutta non solo per il risultato ma anche per i modi e il non gioco, tanto più che un risultato positivo ieri avrebbe fatto fare un salto in avanti nella corsa salvezza. A otto anni (domani) dalla scomparsa di Astori, a cui Udine ha dedicato un ricordo struggente, la Fiorentina è stata sopraffatta della fisicità e dalla voglia di vincere dell’Udinese, volendo magari “vendicare” la pesante sconfitta dell’andata al Franchi.

Poi c'è la questione Rugani. Al debutto in maglia viola, e per questo Vanoli ha fatto ritorno alla difesa a tre per mettersi a specchio con l’Udinese e sfidarla in dieci duelli (e mal gliene incolse), l’ex Juventus è andato incontro alla peggior serata che si possa immaginare contro il peggior avversario possibile che risponde al nome di Davis. "Per la salvezza serve altro e ridirlo alla giornata numero 27 in archivio è un problema", conclude il quotidiano.