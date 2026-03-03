Moviola, Pairetto per la Gazzetta è da 6,5, per il Corr.sport da 5,5: ecco perché

La Gazzetta dello Sport promuove la prestazione dell'arbitro di Udinese-Fiorentina Pairetto, che si prende il 6,5 in pagella. Il fischietto vede bene sugli episodi principali, scrive la rosea. Corretto il rigore per l'Udinese: Rugani trattiene Davis che gli aveva preso la posizione e c'è anche un contatto basso. Regolare il 3-0 р d Buksa: Rugani protesta per una trattenuta che in realtà è molto leggera.

Diverso il giudizio all'arbitro da parte del Corriere dello Sport che assegna il 5,5 a Pairetto. Partita non sufficiente soprattutto dal punto di vista disciplinare, in particolare per quanto riguarda Zemura che si meritava il giallo in almeno due occasioni. Il rigore secondo il quotidiano ci può stare ma sono sia Rugani che Davis a trattenersi, ci sta solo per la dinamica finale. Rischia Parisi che dopo il giallo manda a quel paese l'arbitro: un secondo giallo poteva costargli caro.