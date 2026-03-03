FirenzeViola L’autogol del ritorno a 3 in difesa: fino a sabato Vanoli voleva giocare a 4

Ha fatto sicuramente discutere in casa Fiorentina la scelta di giocare la sfida del Bluenergy Stadium contro l’Udinese di nuovo con la difesa a 3, un assetto che raramente nel corso di questa stagione ha portato benefici sia sotto l’aspetto del gioco che sotto quello dei risultati. Una decisione - quella di tornare all’antico in difesa - che Vanoli pare in realtà aver battezzato solo nelle ore immediatamente precedenti alla gara con l’Udinese visto che - secondo quanto appreso da FirenzeViola.it - fino a sabato l’idea del tecnico era quella di giocare ancora con la difesa quattro con uno tra Comuzzo e Fortini al posto dello squalificato Dodo.

E perché poi la scelta è ricaduta proprio su Rugani? Sembra verosimile che, anche dopo un confronto con la parte tecnica del club, l’allenatore abbia deciso di dare una chance all’ex Juventus alla luce del test confortante di mercoledì con la Primavera e di “proteggerlo” inserendo il classe ‘94 in una linea a tre. Sicuramente, la scelta di Runiajc di far giocare Davis al posto di Buksa dall’inizio ha complicato i piani dell’allenatore e del suo staff, che hanno esposto ad una pessima figura un giocatore che non scendeva in campo da quasi due mesi