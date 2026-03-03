Le pagelle (con motivazione) di Vanoli: pioggia di 4, ma prende anche un 3

vedi letture

I quotidiani oggi in edicola non ci vanno giù morbidi con Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina che a Udine ha deciso di far indossare il vestito più brutto alla sua squadra e si prende una pioggia di 4 in pagella. Repubblica assegna la grave insufficienza al tecnico, motivandola: "La squadra non prova letteralmente mai a entrare in partita. Un disastro". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Il campanello d’allarme in Conference era suonato forte, ma evidentemente non è stato sentito dal tecnico e dal suo gruppo. La sconfitta senza appello di Udine è un tuffo nei brutti pensieri del passato".

4 a Vanoli anche per la Gazzetta: "Scelte sbagliate. Da Gudmundsson a Rugani. Zero tiri nello specchio. Runjaic lo ingabbia", commenta la rosea a cui fa eco il Corriere Fiorentino che addirittura assegna il 3 all'allenatore: "Due passi verso il baratro: il ritorno della terrificante difesa a tre e la sciagurata scelta di mandare in campo Rugani. Poi c’è pure la prestazione collettiva della Fiorentina, che bissa l’indecorosa esibizione di Conference".