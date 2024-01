MPASINKATU A RFV, Kean vuole giocare. Prestito possibile

FirenzeViola.it

Malu' Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per commentare la voce di mercato che accosta Kean alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Non è una cosa campata in aria. Si stanno facendo dei discorsi però c'è da capire il futuro di Beltran e Nzola. Kean la Juventus lo dà in prestito però serve spazio. Kean se sta bene è uno degli attaccanti più forti che abbiamo. Dovrebbe essere più costante, ma le qualità non si discutono. Ha un enorme potenziale che a volte non sfrutta, dovrebbe essere più decisivo. Lui sa bene che ha bisogno di andare a giocare, sennò l'Europeo è a rischio. La concorrenza è tanta nella lista di Spalletti. Quindi la Fiorentina potrebbe essere una soluzione".

Bryan Gil del Tottenham? "La vedo difficile. Vedo più una pista italiana come Kean. Può essere anche Ngonge".

