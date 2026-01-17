Morto Rocco Commisso, Radio FirenzeViola in diretta straordinaria no stop dalle 8

Morto Rocco Commisso, Radio FirenzeViola in diretta straordinaria no stop dalle 8
Oggi alle 08:00
di Redazione FV

Radio FirenzeViola inizia la diretta straordinaria no stop per seguire la giornata viola, stravolta dalla morte in nottata del presidente e proprietariod ella Fiorentina Rocco Commisso, con collegamenti dal Viola Park e non solo. 

