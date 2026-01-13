Monelli difende Kean: "Ha poche occasioni. Poi non gli fischiano mai fallo"

Paolo Monelli, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" a proposito del momento della Fiorentina: "La Fiorentina mi auguro e credo stia imboccando la strada giusta. Sono state inanellate 3/4 partite di spessore, importanti. Bisogna limitare gli sbagli e i goal quando si è in vantaggio. Questo serve per portare a casa il risultato, anche a costo di essere meno belli e spazzare la palla a 50 metri. Bisogna essere più concreti perché sono stati buttati via alcuni punti. Nella situazione della classifica in cui si trova, la Fiorentina non può più sbagliare ma siamo sulla buona strada".

La Fiorentina ha avuto un cambio di atteggiamento.

"Sicuramente sì. Siamo a metà campionato, c'è tutto il tempo. indubbiamente quando una squadra non è abituata a combattere per non retrocedere è più difficile. Non è facile cambiare mentalità. Vai ad affrontare squadra come Verona, Genoa, Cagliari che sono più abituate di te. Devi adattarti, portare a casa risultati anche in modo sporco. Credo però che ce la possiamo fare."

Kean sta faticando rispetto allo scorso anno.

"Credo che sia un ottimo attaccante. Il suo è uno dei pochi ruoli dove il rendimento dipende anche dalla squadra. Se non vengono create le situazioni, l'attaccante non può fare tutto da solo, soprattutto viste le marcature del calcio di oggi. Poi va bene che il gioco deve essere più veloce, ma gli arbitri non fischiano dei falli incredibili, soprattutto sugli attaccanti. Anche col Milan, Kean ha subito molti falli ma gliene sono stati fischiati pochi".