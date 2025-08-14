RFV Merlo: "Questa Fiorentina è da 8. Fagioli il più in forma dei viola"

vedi letture

Claudio Merlo, ex viola, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", di come vede la Fiorentina dopo le prime mosse di mercato: "Questa Fiorentina è da 8, è una bella squadra se rimane così abbiamo l'80 per cento dei titolare: mancherebbe un centrocampista e una punta di riserva a meno che non vada via anche un altro difensore. La Fiorentina deve puntare all'Europa League, per la Champions ci sono tante altre squadre migliori ma il calcio è strano".

Le è piaciuta la Fiorentina di questo precampionato?

"L'ho vista contro il Manchester United, ha fatto una bella partita. Non so se potrà davvero giocare con le tre punte ma credo che Pioli inizierà così".

Fagioli e Sohm funziona?

"Penso di si, giocando a tre bisogna che ritornino tutti e tre: il calcio moderno e questo. L'unico che può rimanere su è Kean. Fagioli è comunque l'uomo più in forma della Fiorentina".

Gud è un giocatore "anarchico", che ne pensa?

"Dovrebbe stare dietro a Kean, toccare meno palloni e fare più la differenza: dribbla facilmente e ha il gol nel sangue è uno che al limite dell'area fa tanti gol. Se poi vuole toccare tanti palloni e poi sparire negli ultimi 20 metri sarà meno determinante. Dovrebbe essere Pioli a cambiare questa sua tendenza ma anche Gudmundsson è un giocatore intelligente".

Gud-Kean-Dzeko: potrebbe funzionare?

"Credo di si, ci sarebbe anche il vantaggio di poter fare anche i rinvii lunghi. Quello che però vedrei meglio è un 3-5-2. Giocando a tre nel mezzo io ci metterei Mandragora che lega il gioco e che ha tanti inserimenti, tira e fa gol. Poi ogni tanto si potrebbe giocare a tre davanti".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA!