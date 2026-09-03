RFV Merlo: "Mercato? Kean non lo potevi tenere. Ma non ho dubbi su Beto"

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Claudio Merlo, grande ex viola, oggi è stato ospite di "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola. Queste le sue considerazioni sulla Fiorentina: "Avevo detto che la Fiorentina aveva fatto una buona squadra. Due partite fatte male non possono giudicare un intero campionato. Aspettiamola ancora. Certo, la sconfitta contro il Frosinone è stata troppo grave: sette gol subiti in due partite sono tanti. Grosso deve aggiustare un po' la difesa, ma i giocatori per fare un buon campionato ci sono."

Anche a centrocampo, però, sembra esserci qualcosa da sistemare. Come lo vede?

"Il centrocampo attuale è così così. Bisogna vedere se gioca Ndour, che a me piace tanto, insieme a Fagioli, oppure se mettere un giocatore un po' più prestante, soprattutto dal punto di vista fisico. Atta, comunque, deve giocare: secondo me deve farlo a tutto campo, vicino alla punta. È più un centrocampista offensivo che difensivo."

Tra cessioni e acquisti, com'è cambiata la squadra in mezzo e davanti?

"Beh, Kean non lo potevi tenere. Lo ha voluto il Como e ha pagato quello che voleva la Fiorentina. Per quanto riguarda Mandragora, non è che abbia fatto grandi cose a Firenze. Però abbiamo la squadra e adesso bisogna aspettare. Su Beto non ho dubbi, è bravo sia tecnicamente che sotto porta. Pellegrino lo devi ancora valutare, però averlo come alternativa non è male. Io vorrei giocare sempre con Beto".