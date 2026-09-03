Lazio, Gudmundsson si presenta: "A Firenze tanti infortuni. Ero molto interessato a venire qua"

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Albert Gudmundsson si presenta ufficialmente da nuovo giocatore della Lazio. Il fantasista islandese, arrivato nella Capitale l'ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina, ha parlato così da calciatore biancoceleste in conferenza stampa di presentazione: "Ho vissuto una bella avventura a Genova, poi sono andato alla Fiorentina e nel primo anno la squadra è andata bene, mentre io ho avuto tanti infortuni. Nel secondo anno tutti sanno che non ho reso al meglio personalmente e anche come squadra. Ora sono felice di giocare in questo club e voglio dimostrare a tutti che sono ancora il giocatore che sono sempre stato. Mi vedo come trequartista, ma sono un giocatore che vuole creare occasioni per me e per la squadra".

Arriva in prestito con diritto di riscatto (1 di oneroso, 12 di diritto), ha già parlato del proprio futuro col club?

"Si, la Lazio mi ha cercato già in passato e ho sempre avuto interesse verso la Lazio. Ho preso un'altra decisione in passato, ma ora sono felice di essere qui. Sul futuro spetta a me dimostrare il giocatore che sono e guadagnarmi la conferma in futuro".

La Lazio era un'opzione già in passato o è arrivata solo adesso?

"È accaduto a fine mercato perché c'era stato un interessamento, ma non credevo fosse così concreto fino agli ultimi giorni. C'era molto interesse da parte mia, c'è voluto tempo prima che si concretizzasse".

Essere alla Lazio è un salto in avanti per la sua carriera?

"Credo che Lazio e Fiorentina recentemente hanno giocato per gli stessi obiettivi, lo scorso anno chiaramente la Lazio ha fatto meglio. Voglio aiutare al massimo la squadra e questo è il primo obiettivo, sugli obiettivi di squadra dobbiamo ancora parlarne ma in questi due giorni ho visto una squadra forte che può fare cose importanti".