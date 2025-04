RFV Massimo Orlando: "Sembra la Fiorentina delle otto vittorie, ma gioca meglio"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro": "E' la prima persona che ho visto quando sono arrivato a Firenze, ci ho fatto le vacanze, è una persona speciale. Il più bel settantunenne d'Italia. Essere uno degli idoli dei tifosi viola per così tanti anni è impagabile".

Passando alla Fiorentina attuale, fino a che punto si può alzare l'asticella?

"Dopo Napoli la squadra era in ginocchio, credo che lì ci sia stata una svolta dentro lo spogliatoio. Nessuno mi leva dalla testa che i giocatori si siano parlati nello spogliatoio, analizzando tutto. Da lì è uscita un'altra Fiorentina, che dà di nuovo la sensazione delle otto vittorie, giocando meglio. Dunque non ti puoi precludere nulla".

La squadra sembra essere uscita dal periodo negativo. Cosa è successo?

"Deve essere stato bravo Palladino, perché quando va fatto l'elogio va fatto, e quando va criticato va criticato. Mi dispiace per Comuzzo che è molto giovane ed è un po' uscito dal giro, ma mi pare che Ponrgacic, Pablo Mari e Ranieri siano perfetti per il 3-5-2. Non li schiodi, perché c'è tutto: fisicità, attenzione. La partita contro l'Atalanta ha dato un segnale forte, anche perché i nerazzurri non hanno mai tirato in porta".

