Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: segui con noi la conferenza di Pioli

Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento. 

Adesso in diretta Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti per “Garrisca al Vento”. Durante la trasmissione spazio anche alla conferenza stampa, da Presov, di Stefano Pioli (assieme a un calciatore viola) che dalle 18.45 presenterà la sfida della Fiorentina contro il Polissya. Dalla Slovacchia collegamenti diretti col nostro inviato Tommaso Loreto.

