Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è Garrisca al Vento

Oggi alle 16:56Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Proseguono anche oggi, mercoledì 20 agosto, le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi mesi senza campionato ma con il calciomercato in pieno svolgimento. 

Adesso, dalle 17:00 Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Durante la trasmissione spazio anche alla conferenza stampa, da Presov, di Stefano Pioli, che presenterà la sfida della Fiorentina contro il Polissya. Dalla Slovacchia collegamenti diretti col nostro inviato Tommaso Loreto.

Per ascoltarci CLICCA QUI!